Bitcoin zakt naar laagste peil sinds september

De verkoopgolf in techaandelen nu het einde van de nulrente in zicht komt is bijna voorbij, stelt Morgan Stanley.

De aandelenstrategen van het beurshuis zoomen in op een korf techaandelen met (zeer) stevige waarderingen en stellen vast dat het middelste aandeel van die korf sinds de piek in december 15 procent verloren heeft. Dat is bijna gelijk aan de gemiddeld 18 procent verlies bij vijf vorige episodes van stijgende rentes.

Elke brede beursrally is een kans om te verkopen Christopher Metli en Amanda Levenberg Morgan Stanley-strategen