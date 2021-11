Bol.com mogelijk volgend jaar op de beurs

Het agrotechbedrijf Biotalys laat in een persbericht weten dat zijn gewasbeschermer Evoca in een reeks Amerikaanse vergelijkende onderzoeken goed blijkt te scoren. Evoca, een bioafbreekbaar, proteïnegebaseerd middel, is ontwikkeld om de schimmelziekte botrytis en echte meeldauw te behandelen in fruit- en groenteteelt.

Uitgebreide tests op druiven en aardbeien die werden uitgevoerd door een aantal prestigieuze onafhankelijke academische instellingen in de VS tonen aan dat Evoca even goed werkt als gevestigde producten wanneer het middel in een geïntegreerd gewasbeschermingsprogramma wordt gebruikt.