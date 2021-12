Bone Therapeutics tankt tegen grote korting beetje cash

Alychlo, het investeringsvehikel van zakenman Marc Coucke, had tot dusver twee zitjes in de raad van bestuur. Aangezien Coucke zijn belang fors heeft verminderd tot ‘een kleine 5 procent’ (4,99% volgens Fagrons website), moet hij één zitje afstaan. Volgens de specialist in apothekersbereidingen zal dit beter het belang van Alychlo weerspiegelen.

Voorts komen er twee onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders bij. De raad van bestuur stelt voor om Vera Bakker en Neeraj Sharma te benoemen. Vera Bakker is vice president, global supply chain foods bij Unilever. Neeraj Sharma is CEO van SteriScience, een bedrijf dat gespecialiseerd is in steriele injecteerbare producten en fabrieken heeft in India en Europa.