Bone en X-Fab in de kijker

Goedemorgen! We starten uiteraard met een blik op de belangrijke tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. De CEO van America Inc gaf al zijn oordeel:

Zoals CNBC niet onterecht opmerkt, is de kans groot dat Wall Street heel goed kan leven met de uitslag. De Republikeinen versterken nog hun greep op de Senaat. En dus lijkt de kans groot dat een groot deel van de agenda die president Trump doordrukte, in het bijzonder zijn belastingverlaging die Wall Street in het eerste jaar Trump 70 reccords opleverde, niet teruggedraaid wordt.

Maar anderzijds hebben de Democraten wel het Huis van Afgevaardigden veroverd. En dat kan een rem zetten op verdere plannen van Trump en dus ook een rem op een verdere escalatie van het handelsconflict met China. En ook daar zouden beleggers ten zeerste mee kunnen leven, nu stilaan duidelijk wordt dat de handelsoorlog heel wat bedrijven midscheeps treft.