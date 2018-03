Bone vindt geld bij obligatiebeleggers

'Het aandeel ziet er misschien goedkoop uit, maar volgens ons zijn er operationele risico's,' is het onzachte oordeel na de biecht over problemen bij de Braziliaanse overnameprooi. Klanten kregen er kortingen die niet in de boekhouding werden opgenomen, met een eenmalige kost van 15 miljoen voor Ontex als resultaat. Dat had Ontex over het hoofd gezien bij het boekenonderzoek voor de overname in voege trad in maart 2017.