Boskalis grijpt drastisch in bij energietak

De maritieme reus Boskalis grijpt zwaar in bij zijn kwakkelende energietak Offshore Energy. Dat vertaalt zich over het eerste halfjaar in bijna 400 miljoen euro uitzonderlijke lasten. Daardoor kleurde het nettoresultaat over het eerste halfjaar 361 miljoen in het rood, tegenover 75 miljoen winst over de eerste helft van 2017.