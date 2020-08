Bpost krijgt fanbrief van Jefferies

Het postbedrijf was de grote positieve verrassing in de Brusselse resultatenzomer. Corona bleek immers een zegen voor de pakjesbusines. Die ging er in het tweede kwartaal met 78 procent op vooruit, waardoor de omzet van het postbedrijf met meer dan 10 procent steeg tot 1 miljard euro. Flink meer dan waarop de analisten hadden gemikt.