Bpost ziet winstmarge halveren

Het gevolg: winstmarge halveerde over het derde kwartaal bijna, van 17 naar 9 procent. Boosdoener is onder meer de Amerikaanse overname Radial, die weliswaar de omzet een boost geeft maar nog altijd verlieslatend is en dus op de marges weegt. Daarna kampt Bpost ook met sterk oplopende kosten, zoals slide 4 van de analistenpresentatie leert. Zo kampt Bpost onder meer met hogere transportkosten en vertaalt de sterke groei van de pakjesafdeling zich ook in sterke groei van de kosten om al die pakjes bij de klant te krijgen.