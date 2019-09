Het (bijna) onvermijdelijke is gebeurd: de Britse reisorganisator Thomas Cook is over kop gegaan. Het bedrijf had dringend extra geld nodig voor een reddingsplan en dat is niet gelukt. Er zat daarom niets anders op dan de activiteiten met onmiddellijke ingang stop te zetten. Wereldwijd zitten 600.000 reizigers geblokkeerd. Zij moeten nu gerepatrieerd worden. Bij Thomas Cook, waartoe Neckermann behoort, werken 22.000 mensen.