Brexit-tumult duwt pond lager

Compagnie du Bois Sauvage kwam gisteravond met halfjaarcijfers. De holding had vooral last van de coronacrisis via haar chocoladebelangen. Bois Sauvage is volledig eigenaar van de befaamde pralinefabrikant Neuhaus en heeft ook de chocolatier Jeff de Bruges voor 66 procent in handen. De omzet van de chocoladeactiviteiten, gebundeld in United Belgian Chocolate Makers (UBCM), daalde met 33,5 miljoen euro.