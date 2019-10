Brexitspanning knikkert pond alle kanten uit

Palmoliegroep Sipef voorziet voor het tweede semester gelijkaardige recurrente resultaten als die in het eerste semester. 'De groep zal dus 2019 met verlies afsluiten', zegt Sipef in een trading update voorbeurs. Sipef wijt het verlies in de tweede helft van het jaar aan de droogte in Indonesië en het effect van de vulkaanuitbarstingen in Papoea-Nieuw-Guinea.