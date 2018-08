De bouwer van protontherapiecentra IBA , heeft een contract beet met een ziekenhuis in Singapore: dat brengt de teller op 24. De bouw hiervan zal 35 à 40 miljoen euro opleveren, aldus IBA. Het Waalse biotechbedrijf is nog steeds wereldleider in zijn niche voor kankerbestraling, maar verloor in 2017 wat van zijn pluimen. Toen kreeg het niet zo veel contracten getekend als het zelf had gewild, en sloot het boekjaar verlieslatend af.