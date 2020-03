CEO van Nokia stapt op

Het ging een beetje verloren in de ruis van de zoveelste verkoopgolf die over de markten rolde, maar vrijdagavond kwam Volkswagen met de resultaten over 2019. Europa's grootste autobouwer boekt een nettowinst van 13,3 miljard euro of 26,66 euro per aandeel. Het dividend voor de bevoorrechte aandelen stijgt van 4,86 naar 6,56 euro bruto per aandeel.