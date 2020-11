Behalve CFE, geeft ook grootaandeelhouders Ackermans maandagochtend een trading update. De holding herhaalt dat in de tweede helft van 2020 de resultaten 'duidelijk verbeteren'. Eind september had Ackermans een cashpositie van 193,5 miljoen euro. Op 16 november betaalde Ackermans een dividend uit van 2,32 euro per aandeel.