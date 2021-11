CFE krikt outlook op | AvH rekent op recordwinst

De aannemer CFE , vooral bekend als eigenaar van baggeraar DEME, verhoogt in de update over het derde kwartaal de prognose voor heel 2021 licht. De omzet en het nettoresultaat zouden moeten terugkeren naar het pre-covidniveau, 2019 dus. Pro memorie: in 2019 draaide CFE 133 miljoen of 5,3 euro per aandeel nettowinst op 3,62 miljard euro omzet.