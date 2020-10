Carrefour kent sterkste omzetgroei in 20 jaar

Zelf had Melexis voor het derde kwartaal een omzetgroei van 10 procent tegenover het tweede kwartaal voorspeld, maar analisten hielden er al rekening mee dat de Ieperse chipontwerper beter zou doen. En dat is ook zo: Melexis realiseerde een omzet van 121,6 miljoen euro, wat 21 procent meer is dan in de periode april-juni en bijna even goed als een jaar eerder.