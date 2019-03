'Cashmachine' Fagron krijgt stevig koopadvies

Netto zakt de winst van Ontex met een kwart tot 97 miljoen euro of 1,20 euro per aandeel. In lijn met de winst zakt het dividend met bijna een derde van 60 naar 41 cent bruto.

8 mei

In 2018 had Ontex af te rekenen met een grote Braziliaanse overname die maar niet wil renderen, oplopende grondstoffenkosten en een prijzenslag op verschillende markten. Over 2019 laat de groep nog niet echt in haar kaarten kijken, behalve de boodschap dat de winstmarges wat zou moeten verbeteren maar de start van 2019 ook moeilijk was. Voor een echt 'strijdplan' is het waarschijnlijk tot 8 mei en de beleggersdag in Londen.