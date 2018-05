Celyad klopt aan bij (grote) belegger

Goedemorgen! Straks krijgen we de resultaten van Ageas , één van de laatste Bel20'ers die een update geeft over het eerste kwartaal. de analistenconsensus rekent voor de verzekeringspoot op 201 miljoen euro nettowinst in het eerste kwartaal, minder dan de 222 miljoen een jaar eerder. Dat is vooral omdat de tak levensverzekeringen vorig jaar in België fors meerwaarden realiseerde op vastgoed, nu wschl minder.