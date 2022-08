Centraal bankiers koelen zomerrally af

'Onvoorwaardelijk'. Dat was het kernwoord vrijdag in de toespraak van de Amerikaanse centraal bankier Jerome Powell op de conferentie in Jackson Hole. De voorzitter van de Federal Reserve gaf daar duidelijk aan dat van een pauze of tempering van de renteverhogingen nog geen sprake kan zijn gezien de hoge inflatie en dat die strijd onvermijdelijk ook een economische kostprijs zal hebben.