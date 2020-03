Centrale banken kunnen verkoopgolf niet stoppen

De Amerikaanse centraal bankiers blijven maar alles uit de kast halen in de pogingen de economische impact van het coronavirus te milderen. Bovenop een basisrente die in ijltempo naar nul gehakt is, bulkinkopen van staats-, hypotheek- en bedrijfsschulden, massale injecties op de obligatiemarkt gaat de Fed nu ook de markt voor geldmarktfondsen stutten. Die markt is in de Verenigde Staten extreem belangrijk, omdat veel bedrijven in die geldmarktfondsen ofwel hun cash op korte termijn parkeren ofwel hun financieringsnoden op korte termijn voldoen.