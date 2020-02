China dopeert beurzen

Aandelenbeurzen in Azië buigen verliezen om in afgetekende winst nadat de Chinese overheid meer stimulusmaatregelen aankondigt om de economische impact van het coronavirus te verzachten. Het zou gaan om cashinjecties via de centrale bank en om de fusie van enkele luchtvaartmaatschappijen.

De euro blijft dichtbij haar 3-jaardieptepunt na een duik van het Duitse beleggersvertrouwen. Olie handelt dichtbij 52 dollar per vat in New York.

In het laatste nieuws rond de corona-epidemie, rapporteerde de Chinese provincie Hubei 132 nieuwe sterfgevallen op 18 februari. Dat brengt de dodentol op 2.000 op het Chinese vasteland. De aangroei van nieuwe gevallen zakt voor de tweede dag op rij en zit nu op het laagste peil sinds eind januari. Zuid-Korea meldde 15 nieuwe besmettingen.

In Hongkong is een tweede persoon gestorven aan het nieuwe coronavirus. Het is het zesde dodelijke slachtoffer buiten het Chinese vasteland.

De G20 vergadert dit weekend in Riyadh over het virus.