'China en VS dichter bij definitieve handelsdeal'

Carlos Ghosn, de gewezen voorzitter van Nissan en Renault, kondigt op Twitter een persconferentie aan op 11 april. Hij zal er 'de waarheid' vertellen. De in Brazilië geboren, in Libanon opgegroeide en in Frankrijk opgeleide zakenman zat meer dan drie maanden vast in een Japanse cel op verdenking van belastingfraude. Het was de eerste tweet van Ghosn.