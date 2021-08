Euronav kreunt onder lage vrachttarieven

IBA , de Waalse wereldmarktleider in protontherapie voor kankerbestrijdingen, heeft een eerste aanbetaling ontvangen voor het eerder dit jaar aangekondigde contract voor de bouw van een ProteusPLUS systeem met vijf kamers in China. Het meerjarencontract heeft een waarde van 90 miljoen, inclusief diensten.

China was vorig jaar de reden van het koersherstel voor IBA. De medtechspecialist kondigde in de zomer van 2020 aan 100 miljoen te cashen door zijn technologie aan China in licentie te geven. Een welgekomen boost voor een beurskoers die zwaar gehavend was na een lange serie ontgoochelingen (zie grafiek). Dankzij die Chinese deal was IBA plots weer schuldenvrij en kon er weer een dividend naar de aandeelhouder vloeien.