Chinese aandelen onderuit

Goedemorgen, klaar voor een nieuwe beursweek? We beginnen er aan.

Vandaag weten we of de industriële productie in Duitsland al dan niet herstelt.



Na twee maanden van opeenvolgende vertraging, zou de Duitse industrie in augustus opnieuw met groeicijfers moeten hebben aangeknoopt. Economen voorspellen een herstel met 0,5 procent op maandbasis. In juli zakte de productie met 0,7 procent, in juni met 1,1 procent. Intussen zijn de cijfers over het ondernemers­vertrouwen verbeterd in de volledige eurozone. De achteruitgang zou daarmee moeten stoppen.





Kan Fagron zijn groeipad verderzetten?



De leverancier van apothekers­ingrediënten Fagron brengt op donderdag voor de openingsbel verslag uit van de activiteiten in het derde kwartaal. Het aandeel nam al voorsprong op een goede boodschap, want het klom dit jaar al 39 procent. Analisten schroefden hun prognoses gemiddeld met 16 procent op. Het is afwachten of Fagron de sterke groei uit het tweede kwartaal kan voortzetten. Toen deden vooral Latijns-Amerika (+18,7% omzetgroei) en de VS (+29,4%) het uitstekend. De nieuwe fabriek voor steriele bereidingen in Wichita in Kansas begint op toerental te komen. De farmagroep wierf er vorig kwartaal 43 extra medewerkers aan en verdubbelde het aantal beschikbare producten tot 123.





Frankfurt test het klimaat voor beursgangen



Afgelopen week flopte het beursdebuut van sportwagenbouwer Aston Martin in Londen, terwijl vrijdag nog Exyte, een fabrikant van chipfabrieken uit Stuttgart, zijn geplande beursgang in Frankfurt afblies. Bijgevolg kijkt meer dan één zakenbankier met spanning uit naar twee beursgangen in Frankfurt die wél doorgaan. De belangrijkste is het debuut van Knorr-Bremse, de Beierse wereldmarktleider in remsystemen voor treinen en trams, vrijdag. Met een beurswaarde tot 14 miljard euro kan Knorr-Bremse een van de grootste Europese beursgangen van het jaar worden. Als voorproefje is er dinsdag op het Duitse parket al het beursdebuut van Westwing, de online meubelwinkel van Rocket Internet.





Zitten de Amerikaanse banken aan de feestdis?



Eind deze week komen de eerste Amerikaanse financiële instellingen met hun resultaten over het derde kwartaal. Vrijdag leggen zowel Citigroup, JPMorgan als Wells Fargo hun cijfers voor. De verwachtingen zijn hooggespannen. De bankiers profiteren volop van de boomende Amerikaanse economie, die zorgt voor een sterke groei van de kredietaanvragen door bedrijven en gezinnen. En dankzij de renteklim stijgen hun rentemarges, de winst die ze opstrijken door deposito’s aan te trekken en die op lange termijn uit te lenen. Voor de grootste bank, JPMorgan, voorspellen analisten een winstgroei van liefst 28 procent tot 2,25 dollar per aandeel. De omzet zou 8,7 procent moeten aandikken tot 27,53 miljard dollar.