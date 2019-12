Chinese barometer geeft eindejaarsrally verse boost

Wat u deze week rood in de agenda mag omcirkelen, leest u hier. Met de vraag nabeurs hoe sterk Bpost in het dividend zal knippen. Pro memorie: de postbode gunt de aandeelhouder(s) een royaal voorschotdividend, over de eerste tien maanden van het boekjaar. Over het volledige boekjaar rekenen analisten op een coupon van bruto 77 cent, dik 40 procent minder dan de 1,31 euro over boekjaar 2018.

Het is al een tijd duidelijk dat de winst van Bpost de royale dividendpolitiek niet langer denkt, welke boekhoudnormen - Europese of Belgische - je ook toepast. Dit jaar zien analisten de bedrijfswinst naar 319 miljoen euro zakken. Dat is ruim 100 miljoen of een kwart minder tegenover de 424 miljoen over boekjaar 2018 en 37 procent minder dan de 502 miljoen euro over 2017. Bovendien lijkt er voor 2020 niet meteen spectaculaire verbetering in te zitten.