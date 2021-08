De specialist in logistiek vastgoed Montea publiceerde donderdagavond goede halfjaarresultaten en verhoogde meteen zijn winst- en dividendprognose voor dit jaar. Nog belangrijker zijn echter de bijgestelde ambities, vervat in het nieuwe groeiplan Track’24. Tegen 2024 wil Montea zijn vastgoedportefeuille met 800 miljoen euro of 60 procent doen aandikken.