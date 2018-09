Chinese beurzen lassen pauze in

Het Japanse bedrijf Renesas Electronics legt 6,7 miljard dollar op tafel om zijn Amerikaanse sectorgenoot Integrated Device Technology (IDT) over te nemen. Het is de tweede grote overname van Renesas om zijn positie in chips voor automobieltoepassingen te versterken. Vooral de knowhow van IDT inzake analoge halfgeleiders voor draadloze netwerken en sensoren kon de Japanners bekoren. Die is belangrijk om technologie voor zelfrijdende en geconnecteerde auto’s te ontwikkelen.