Chinese beurzen niet van de kaart door tragere groei

Biocartis , specialist in moleculaire diagnostiek, stelt dezer dagen twee studies voor op het 'European Society for Medical Oncology'-congres (ESMO) in Munchen, dat van 19 tot 23 oktober plaatsvindt. Het ESMO-congres is volgens het Mechelse bedrijf het meest invloedrijke event van het jaar voor oncologieprofessionals in Europa.