Chinese beurzen zakken weer weg

De Aziatische beurzen kunnen de trend in de VS niet volgen en noteren overwegend in het rood. Shanghai verliest een half procent, Hongkong meer dan 2 procent. En dat na een wilde week waarin de Chinese beurzen bijna in een berenmarkt terechtkwamen. De oorzaak is de steeds strenger wordende regelgeving in China, die voor onzekerheid zorgt.