Chinese drankreus op twee weken een AB InBev lichter

In navolging van de hoogvliegers op China nemen beleggers in China ook winst op de hoogvliegers. Dit na kritische geluiden vanuit Peking, waar de communistische partij zich wel vaker met de beurskoersen moeit , over een iets té enthousiaste speculatieve klim .

Opmerkelijk is vooral Kweichow Moutai, de grootste likeurproducent van de Volksrepubliek. Twee jaar geleden was het nog nieuws dat Kweichow in beurswaarde AB InBev had voorbijgestoken. Nu is het nieuws dat het populaire aandeel sinds de hervatting van de handel na het Chinese Nieuwjaar op 11 beursdagen ... een AB InBev aan beurswaarde is kwijtgespeeld.