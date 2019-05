Chinese fabrieken en nieuw doelwit Trump wegen op beurzen

Goedemorgen! President Trump doet het weer. In twee tweets kondigt hij nu aan dat de VS op 10 juni een importheffing van 5 procent op alle Mexicaanse goederen zullen heffen. De reden hiervoor is dat er nog steeds illegalen vanuit Mexico de Amerikaanse grens oversteken. Trump is van plan de heffing geleidelijk aan te laten stijgen tot alle illegale immigratie is gestopt.