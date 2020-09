Chinese groeicijfers kunnen beurzen niet inspireren

De Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) bekijkt of de beschuldigingen die de shortseller Hindenburg Research heeft geuit jegens Nikola , enige waarde hebben. Nikola is het bedrijf van Trevor Milton dat het succes van Tesla wil nabootsen in vrachtwagens. Volgens Hindenburg heeft Nikola zich schuldig gemaakt aan allerlei leugens, zoals het succes van recente testen en de verwezenlijkingen in batterijtechnologie.