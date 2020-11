Europese beurzen op weg naar verlies

Er is een megadeal in beleggersdata in de maak. S&P , bekend als ratingbureau maar evenzeer voor zijn toonaangevende beursindexen, wil volgens The Wall Street Journal 44 miljard dollar op tafel leggen om zijn sectorgenoot IHS Markit binnen te rijven. IHS Markit is een specialist in macro-economische data waarvan onder meer de PMI-cijfers met veel aandacht worden gevolgd door de financiële markten.