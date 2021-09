Chinese 'oude economie' op hoogste peil in vijf jaar

Shurgard , de verhuurder van magazijnen voor zelfopslag, neemt het Britse bedrijf A&A Self Storage over. Hierdoor verwerft Shurgard drie sites in Centraal-Londen en één opslagplaats in Watford, ten noordwesten van Londen.

Daarnaast voert Shurgard exclusieve onderhandelingen over nog eens drie magazijnen in Centraal-Londen die het in de komende weken hoopt af te ronden.