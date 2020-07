Chinese rally zet zich voort

De Zuid-Koreaanse chipbakker Samsung zag de omzet in het tweede kwartaal groeien met 3,6 procent, terwijl de operationele winst zelfs 6,3 procent aanzwelde. Met die groei van de operationele winst versloeg het bedrijf alle analistenverwachtingen. Die forse stijging van het onderste lijntje was wel deels het gevolg van een eenmalige meevaller in de beeldschermendivisie. Hoe groot deze meevaller is, is niet bekend.