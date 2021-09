Goedemorgen. Niet elke dip wordt meteen gekocht. De beurzen blijven uit hun hum na een rode sessie gisteren. Een stagnerend groeimomentum baart zorgen, net als aanhoudende kraptes in de aanvoerketen en het vooruitzicht op een verstrakkend monetair beleid. In China drijft de regering de regeldruk verder op met een waarschuwing dat gamingbedrijven 'die louter op winst focussen' zich aan nauwer toezicht kunnen verwachten.

De beurzen in China noteren tot 2 procent in het rood. Elders in Azië blijven de verliezen beperkter tot zowat 1 procent. Ook Japan kan niet langer teren op zijn 'Suga rush', en pauzeert een vierdaagse winstreeks.