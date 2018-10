Chinese technologie onderuit in Hongkong

Harder was de klap voor de Nasdaq Composite, die 1,8 procent verzwakte. Daarmee beleefde de technologiebeurs haar slechtste dag sinds 25 juni. Onder meer de FAANG-aandelen kregen klappen: Faceboot verloor 2,2 procent, Google-moeder Alphabet 2,8 procent, Netflix 3,6 procent, Apple 1,8 procent en Amazon 2,2 procent. De verder oplopende handelsspanningen speelden mee op de achtergrond, maar de directe aanleiding was het nieuws dat Bloomberg de wereld instuurde, namelijk dat in de servers van heel wat grote Amerikaanse bedrijven een Chinese microchip was ontdekt die voor spionage is bedoeld.