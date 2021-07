Cijferlawine in Brussel | Chinese beurs krabbelt overeind

Hoewel het biofarmabedrijf Argenx nog geen product op de markt heeft, kan het over het eerste halfjaar toch winst voorleggen. De omzet kwam zowat 20 keer hoger uit dan in de eerste zes maanden van 2020 op 470,4 miljoen dollar (sinds dit jaar rapporteert Argenx in dollar en niet meer in euro). Dat is aan twee zaken te danken: de stopzetting van de samenwerking met Janssen (rond het kandidaat-leukemiemiddel cusatutumab) leverde 315,1 miljoen dollar op en de strategische samenwerking met Zai Lab (rond efgartigimod) bracht 151,9 miljoen in het laatje.