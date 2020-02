Deceuninck duikt stevig in het rood

De resultaten van EVS zijn er. De Luikse specialist in beeldtechnologie voor sportverslaggeving draaide over 2019 een omzet van 103,4 miljoen euro, 11 procent minder dan over 2018 en minder dan de 107 miljoen die analisten gemiddeld verwachtten. In november had de groep al de jaarprognose getemperd tot maximum 110 miljoen euro, tegenover maximum 120 miljoen eerder.

Voor 2020 is de groep voorzichtig, ondanks grote evenementen die traditioneel de omzet een boost geven: de Olympische zomerspelen (in Tokio) en het EK voetbal. De omzet zal 'tussen 100 en 120 miljoen' liggen, nu televisiestations in besparingsmodus zitten en liever dure apparatuur huren in plaats kopen. De prognose lijkt een tegenvaller: KBC Securities, bijvoorbeeld, rekende op 123 miljoen euro.

In afwachting van een herstel van de markt snijdt EVS wel met de scalpel in de kosten, waardoor de winst nog relatief overeind blijft. De bedrijfswinst daalde 18 procent naar 23 miljoen euro (beter dan de 21 miljoen waar de consensus op rekende). Netto zakt de winst 44 procent naar 19,6 miljoen euro of 1,40 euro per aandeel.