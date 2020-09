Colruyt en Palantir op het beleggersmenu

Nyrstar , de grotendeels lege beursschelp die nog 2 procent bezit van de vroegere zinkactiviteiten (Trafigura bezit de overige 98 procent van NN2), maakt zijn halfjaarresultaten bekend. Daaruit blijkt dat Nyrstar 5,76 miljoen euro verlies leed, ongeveer evenveel als in de tweede helft van 2019 (5,73 miljoen).

In se zijn de halfjaarresultaten niet zo belangrijk. Het is vooral uitkijken naar de algemene vergadering over het al dan niet voortbestaan van Nyrstar. Die was op 30 juni gepland en moest zich over de ontbinding van het bedrijf uitspreken, maar werd op gerechtelijk bevel uitgesteld.

Nyrstar wijst erop dat als de benoeming van een vereffenaar verder wordt uitgesteld of als de kosten hoger uitvallen dan momenteel verwacht, het mogelijk bijkomende middelen zal moeten zoeken. Dit wordt echter niet eenvoudig. Het is mogelijk dat Nyrstar geen extra financiering kan verkrijgen of niet tegen aanvaardbare voorwaarden.