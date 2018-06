Colruyt verrijst dankzij goede jaarcijfers

Ook het rapport van Kepler Cheuvreux over Umicore is binnen. Analist Peter Olofsen wijst er op dat sinds zijn vorige rapport over Umicore (oktober 2017), het bedrijf grote plannen heeft ontvouwd om zijn productiecapaciteit voor materialen voor herlaadbare batterijen op te drijven. De materiaaltechnologiegroep heeft ook zijn doelstellingen voor 2020 opgetrokken (Umicore verwacht nu 700 miljoen bedrijfswinst tegen 500 miljoen voorheen). Dit alles zorgde ervoor dat de koers sindsdien 30 procent hoger ging, ondanks de uitgifte van nieuwe aandelen voor een totaal bedrag van 892 miljoen euro.

Dankzij zijn unieke positie in schone mobiliteit lijkt Umicore goed geplaatst om in de komende jaren 'superieure' groei van omzet en winst te realiseren, meent de analist. Een van sleutelkwesties is echter of er een risico is dat kathodematerialen 'gecommoditiseerd' worden - verworden tot gewone grondstoffen. Olofsen schat dit risico laag in, maar houdt daar toch rekening mee in zijn model. Hij rekent op een opbrengst van aangewend kapitaal (ROCE) en operationele winstmarge (ebit op omzet) van respectievelijk 20 en 18 procent op middellange termijn.