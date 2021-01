Corona en resultatenseizoen doen rally stilvallen

Donderdagavond raakte bekend dat François Fornieri, de CEO van het farmabedrijf Mithra , is aangehouden. Hij is in verdenking gesteld voor zijn rol als bestuurder bij de Luikse intercommunale Nethys. Fornieri was daar ook voorzitter van het remuneratiecomité, dat blijkbaar creatief omsprong met de plafonds voor vergoedingen.