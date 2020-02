Corona hakt door de markten: Azië wéér flink lager

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt wereldwijd snel toe. Er zijn nu meer nieuwe besmettingen buiten China dan in de Volksrepubliek. Daarmee is de hoop verdwenen dat het virus snel zou overwonnen zijn.

China lijkt er in geslaagd de epidemie onder controle te krijgen, maar of dat andere landen ook zal lukken is minder zeker. In China heeft het virus wel forse economische schade aangericht. In februari kende de Chinese maakindustrie haar grootste krimp sinds de financiële crisis.