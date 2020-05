Coronahoop zet Aziatische beurzen hoger

Goedemorgen. Wall Street trok zich vrijdag niets aan van het meest dramatische banenrapport ooit . De focus lag helemaal op signalen dat het ergste van de coronapandemie achter de rug is zodat de economische impact zal beginnen afnemen.

De Aziatische beurzen gaan vandaag door op dat elan, ondanks een mogelijke tweede besmettingsgolf in Zuid-Korea. De beurzen van Hongkong en Sydney winnen respectievelijk 2 en 1,7 procent. Shanghai en Seoel gaan lichtjes vooruit. Tokio stijgt bijna 2 procent. In Japan wordt er gesproken over bijkomende noodhulp om de impact van het coronavirus op te vangen.