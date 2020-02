En we zijn vertrokken. Het rapport van KBC is binnen.

De bankverzekeraar klopt de verwachting met een nettoresultaat van 702 miljoen euro in 2019. De consensus ging uit van 659 miljoen. De groep kondigt aan dat het 3,5 euro winst per aandeel zal laten terugvloeien naar de aandeelhouders. Het houdt het dividend stabiel op 2,5 euro per aandeel en gaat voor 400 miljoen euro eigen aandelen inkopen.