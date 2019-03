Couponkermis duwt Tokio in het rood

Care Property Invest heeft in Tilburg de Margaritha Maria Kerk gekocht voor 8,04 miljoen euro. De specialist in serviceflats en rusthuizen gaat dit gebouw verbouwen tot een zorgresidentie met 27 zorgappartementen en een centrum voor herstelverblijf met 11 kamers. Voor de uitbating zal Vandaegh Nederland instaan. Het is het derde project van CP Invest in Nederland.