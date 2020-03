Crash olieprijs haalt beurzen extra onderuit

De klap voor de olieprijs is extra hard omdat de productieverhoging en prijzenslag er temidden de grootste vraagschok sinds 2008 komt. Dat de wereldeconomie voor een zware storm staat , is intussen duidelijk. De gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus escaleert immers.

Dit weekend besloot Italië grote delen van het noorden van het land, het economische hart zeg maar, in quarantaine te plaatsen. Premier Giuseppe Conte kondigde de draconische maatregelen in de nacht van zondag op maandag op Twitter aan, in reactie op de scherpe toename van het aantal besmettingen en overlijdens de jongste dagen.