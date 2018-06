Curetis knalt

De fabrieksbestellingen in Duitsland lagen in maart 1,1 procent lager dan een jaar geleden, en 2,5 procent lager dan in februari. Het was de vierde daling op rij. 'Iedere keer wordt het moeilijker om de cijfers te verklaren met uitzonderlijke voorvallen of de timing van nationale feestdagen (waarop er niet gewerkt wordt),' reageert de Belg Carsten Brzeski, die hoofdeconoom is voor ING in Duitsland. 'Voorlopig blijven we voorzichtig optimistisch. Maar de cijfers van vandaag bewijzen dat goeie cijfers niet vanzelf komen.'