DSM en Fagron rekenen op sterk 2018

Tigenix is er met de jaarcijfers. Nog los van het tenenkrullende feit dat er bedrijven zijn die pas op 12 april hun cijfers per 31 december klaar hebben, vragen we ons ernstig af hoeveel beleggers daar nog van wakker zullen liggen. De Japanse reus Takeda kondigde namelijk begin dit jaar een bod van 1,78 euro per aandeel op het Spaans-Belgische biotechbedrijf aan en dat bod is vorige maand zo goed als zeker geworden met de Europese goedkeuring voor Alofisel, Tigenix' therapie tegen anale fistels.

Maar bref: toch even de basics. Dankzij een mijlpaalbetaling van 15 miljoen van Takeda na die Europese goedkeuring had Tigenix eind 2017 34 miljoen cash, ongeveer equivalent aan de cash burn van 30 miljoen over 2017. Netto dook Tigenix voor 74,8 miljoen in het rood. Dat is vooral door de hoge kosten verbonden aan de start van de derde en laatste klinische testfase voor Alofisel in de Verenigde Staten. Zo'n laatste onderzoeksfase is voor elk farmabedrijf een dure aangelegenheid. Maar om dat te financieren heeft Tigenix nu dus een partner meer zeer diepe zakken.