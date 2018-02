Ook in het oog te houden in de eerste handelsminuten is de koersreactie van Solvay (en de doorgaans iets beweeglijke monoholding Solvac ) nu CEO Jean-Pierre Clamadieu een van de grootste Belgische industriebedrijven verlaat. Hij vertrekt in mei, om voorzitter te worden bij een ander Bel20 bedrijf, de nutsgigant Engie. De Fransman was cruciaal voor de omvorming van het bedrijf van een traditioneel chemiebedrijf tot een meer gespecialiseerde toeleverancier voor onder meer de iPhone van Apple, maar ook componenten voor vliegtuigen. Hij was het die de integratie van het Amerikaanse Cytec, waarover de markten lang bleven twijfelen, tot een goed einde bracht. Daarvoor had Solvay 21 miljard euro opgehaald, de eerste kapitaalronde sinds 1863.